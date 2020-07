Milan Rangnick, il contenzioso con Red Bull non frena i rossoneri. Al momento filtra ottimismo, al momento rimane una questione personale

Il Milan ha ormai fatto la sua scelta per il futuro: Ralf Rangnick. Il contenzioso che si è venuto a creare tra l’allenatore e Red Bull non scoraggia però i rossoneri, come riportato dal Gianlucadimarzio.com.

Quella tra Rangnick e Red Bull è, infatti, una questione personale che dovrebbe sistemarsi trovando un accordo. Poi sarà il momento di pensare al Milan e al futuro rossonero.