Il Milan punta a riconfermare Brahim Diaz, ma il giovane talento preferirebbe attualmente il ritorno al Real Madrid

Il Milan vorrebbe confermare Brahim Diaz in rosa anche nella prossima stagione. Il 21enne attaccante ha avuto un impatto positivo con la realtà rossonera, con Maldini e Massara che nelle prossime settimane potrebbero incontrare il Real Madrid per parlare dell’acquisto a titolo definitivo del giocatore, attualmente in prestito a Milano.

Il Real Madrid resta però la prima scelta di Brahim Diaz come sottolineato da Defensa Central. Il classe ’99 avrebbe messo in cima alle sue preferenze il ritorno a Valdebebas, ma vorrebbe comunque delle garanzie per un ruolo da protagonista in maglia merengue. Se il Real non gli assicurerà il giusto spazio, lo spagnolo allora potrebbe anche cambiare idea e premere per la conferma al Milan.