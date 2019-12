Milan, Rebic fa spazio a Ibra? Il croato verso l’addio

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan dopo appena sei mesi dal suo arrivo: il croato farebbe spazio all’arrivo di Ibra

L’impatto di Ante Rebic in rossonero è stato (eufemismo) deludente. Il croato ha giocato sotanto 177 minuti, senza nemmeno un goal all’attivo. E ha passato le ultime tre partite in panchina, senza nemmeno entrare.

Secondo La Gazzetta dello Sport il ritorno di Rebic all’Eintracht Francoforte sembra tutt’altro che lontano. Nei piani rossoneri la partenza del croato darebbe il via libera a Zlatan Ibrahimovic. Il croato farebbe risparmiare sull’ingaggio al Milan e libererebbe un posto in attacco per lo svedese.