Milan Rebic, l’attaccante tedesco vuole rimanere in rossonero. Si lavora per un riscatto, per il momento resta fino al 2021

Ante Rebic vuole assolutamente rimanere a Milano. L’attaccante ex Fiorentina ha trovato la sua dimensione in rossonero, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Al momento il calciatore sarà in prestito fino al 30 giugno 2021, la sua volontà è quella di restare, come già evidenziato. Inoltre Rebic potrà essere un’affare anche per la Fiorentina: in caso di cessione al Milan i Viola riceveranno la percentuale del 50% dall’Eintracht Francoforte.