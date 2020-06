Milan, Rebic perdonato: nessuna multa. Il croato resta il vice Ibra

Il Milan e Pioli hanno apprezzato il comportamento di Rebic, dispiaciuto per l’espulsione contro la Juve. Nessuna multa in arrivo

Il Milan ha perdonato Ante Rebic. Nonostante l’espulsione dopo 15′ contro la Juve per un’autentica follia il club rossonero ha deciso di non multare il croato. Come racconta La Gazzetta dello Sport le scuse immediate a compagni, allenatore e club sono state apprezzate e dovrebbero consentirgli di non perdere posizioni nelle gerarchie di Pioli.

Nelle idee di Pioli il croato era e resta il sostituto più adatto di Ibrahimovic per guidare l’attacco. Poi, è chiaro, la concorrenza gli dà una discreta mano: l’ingresso di Leao a Torino è stato praticamente ininfluente, se non per un paio di duelli vinti in elevazione. A meno che il portoghese non infili una settimana fantastica in allenamento (e le indiscrezioni riferite alla scorsa non sono particolarmente confortanti), anche nella trasferta di Lecce, lunedì prossimo, là davanti ci sarà Ante.