Milan, retroscena sul rifinanziamento di Cardinale

Cardinale ha rifinanziato il debito con Elliott e Tuttosport ha raccontato un retroscena interessante per quanto riguarda la situazione in casa Milan.

PAROLE – «Adesso i tempi sono stati dilatati, con Cardinale che dovrà restituire 489 milioni più interessi (pare confermata la percentuale già in vigore) entro il 2028 a meno che non saldi tale cifra nel corso dei prossimi mesi per non far crescere ulteriormente tale cifra. La notizia è arrivata a poco meno di una settimana dalla pesante contestazione della Curva Sud verso la proprietà a stelle e strisce del Milan e del suo management ed è stata accolta in maniera non positiva da chi tifava per una fuoriuscita anticipata di Cardinale (pure ieri si sono sprecati i cori a Verona contro la proprietà). Ma questo rifinanziamento apre anche a un’altra riflessione ovvero quella che riguarda la strategia sportiva adottata dal club in questi ultimi due anni. Cardinale sa che non vincere vuol dire perdere appeal, incassi e, soprattutto, perdere la vetrina della Champions sarebbe estremamente impattante sul bilancio e sulla costruzione della squadra. Ecco perché tutti potrebbero finire sotto pressione per i risultati, questo senza mai

dimenticare la ricerca di investitori di minoranza nell’area del Middle-East asiatico, come avvenuto prima che scattasse l’inchiesta della procura di Milano».