Brutta notizia per il Milan, c’è una ricaduta per Maignan, il portiere che stava lavorando per ritornare il prima possibile a disposizione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono brutte notizie in casa Milan: Mike Maignan infatti avrebbe avuto una ricaduta dall’infortunio.

Per il portiere rossonero non c’è solo il ritardo, a questo punto, sul suo ritorno in Serie A, ma il rischio è che possa saltare il mondiale in Qatar. In corso gli esami strumentali.

