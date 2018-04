Milan, dopo anni di stasi tornano a salire i ricavi commerciali: i dettagli

Risultati importanti per il Milan. Dopo anni tornano a salire i ricavi commerciali dei rossoneri: le ultimissime notizie

Notizie importanti per il Milan, almeno fuori dal campo. Il club rossonero, senza vittorie da 6 partite, torna a sorridere per i successi ottenuti fuori dal campo. Dopo alcuni anni di stasi infatti, i ricavi commerciali del club rossonero tornano a salire e dovrebbero registrare, nella stagione 2017/2018, un +15%. Un risultato importante per il club milanista per il presente e per il futuro. Il Milan, secondo Calcio&Finanza, registrerà un importante aumento relativo all’entrate, esclusi i main sponsor Adidas ed Emirates.

Maggiore visibilità è arrivata grazie all’aumento degli spettatori tv e di presenze allo stadio che hanno aumentato la visibilità degli sponsor. Inoltre c’è stato un miglioramento a livello di copertura ed engagement a diffusione globale attraverso la distribuzione digitale e dei social media. I nuovi diritti tv internazionali daranno ulteriore visibilità. Il club rossonero può tornare a sorridere insieme ai brand legati al mondo Milan. In questa stagione, in tutto, gli sponsor rossoneri sono 28 e si suddividono in 5 macroaree: Main Sponsor, Major Partner, Official Partner, Regional Partner e Technical-Official Supplier. Gli introiti maggiori sono arrivati da Adidas e Fly Emirates ma ogni accordo, ad esempio, con i major Partners come Diesel, Mediaset Premium, Frecciarossa e altri, garantisce tra 1 e 2 milioni alle casse rossonere.