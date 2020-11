Ibrahimovic continua ad incantare a 39 anni: il Milan accelera per il rinnovo del fuoriclasse svedese

Il Milan accelera per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, sempre più alfiere imprenscindibile per l’undici di Pioli e decisivo anche nella vittoriosa trasferta di Udine.

Stando a Sport Mediaset, la prossima settimana approfittando della sosta delle Nazionali la dirigenza rossonera incontrerà Raiola per discutere dello spinoso prolungamento di Donnarumma. Occasione, questa, per parlare anche del rinnovo del fuoriclasse svedese, anche lui assistito dall’agente italo-olandese. ‘Ibra’ è al momento in scadenza il prossimo giugno con il ‘Diavolo’.