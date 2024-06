VOTI Austria-Francia: 7 INSUFFICIENZE contro il solo GRIEZMANN. Com’è potuta finire solo 1-0 una gara con così grande SQUILIBRIO?

Tutte le valutazioni dei giocatori in campo in Austria-Francia, prima giornata dei gironi degli Europei 2024

Sei insufficienze da 5 in pagella, più una da 4 (l’autore dell’autogol, Wober): questa è la considerazione sull’Austria che propone oggi La Gazzetta dello Sport. Al contrario, per la Francia in serata no c’è solo un uomo, Le Petit Diable.

POSCH – «Brutto avvio, tra le smanie di Mbappé e Hernandez. Poi non è che faccia meglio».

WOBER – «Falcia Dembelè e si prende il giallo, fa autogol, provoca un taglio a Griezmann. Lo sciagurato di serata».

MWENE – «Il fianco sinistro dell’Austria stenta. Mwene soffre e si fa soffiare fa Mbappé la palla del possibile 0-2».

GRILLITSCH – «Tanto Kanté per Grillitsch, incapace di incidere in un senso e nell’altro».

BAUMGARTNER – «L’uomo tra le linee ha una grande occasione sullo 0-0, ma si fa incantare da Maignan».

GREGORITSCH – «Non vede e non prende quasi mai il pallone. Troppo isolato o forse si isola lui».

ARNAUTOVIC – «Negli ultimi secondi gli spunta un quasi gol tra i piedi, ma la palla gli sfila davanti… Forse qualcuno gliela sporca, ma tant’è».

GRIEZMANN – «Sulla trequarti, il Piccolo Diavolo non accende nessun fuoco».