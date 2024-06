Calciomercato, il Manchester United PIOMBA su Zirkzee: può BEFFARE il Milan, la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna, nel mirino di Manchester United e Milan

Secondo quanto riportato dal The Atheltic, il Manchester United avrebbe messo Joshua Zirkzee in cima alle preferenze per l’attacco. La permanenza di Ten Hag, che apprezza molto il connazionale, potrebbe infatti essere decisiva.

I Red Devils vogliono un attaccante che completi il reparto con Hojlund e non sono spaventati dalla clausola di 40 milioni di euro per strapparlo al Bologna. Il calciatore preferirebbe rimanere in Serie A, ma gli inglesi proveranno a convincerlo viste le difficoltà del Milan nel pagare le commissioni per il classe 2001.