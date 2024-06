Belgio-Slovacchia: bene gli “italiani” di CALZONA. LOBOTKA è RINATO ed è il MIGLIORE, DUDA e SUSLOV fondamentali per fare l’impresa

Tutte le valutazioni dei calciatori in campo per Belgio-Slovacchia, prima partita degli Europei 2024. I dettagli

Dopo l’infelice e sofferta esperienza al Napoli, Francesco Calzona si prende l’enorme soddisfazione di far suo il derby con l’altro tecnico italiano, Domenico Tedesco. La Slovacchia batte a sorpresa il Belgio e tra i migliori, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono i giocatori che militano in Serie A.

LOBOTKA – voto 7: «Premiato dalla Uefa, non solo per i 10 recuperi e intercetti. Sbuca dappertutto in mezzo, prestazione totale».

DUDA – voto 6,5: «Sta dalla parte di Mangala, riesce a imporsi perdendo pochi palloni, due su 44».

SUSLOV – voto 6: «Fa ammonire Tielemans con una buona fuga, porta vivacità».

OBERT – voto sv.