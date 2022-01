Milan, Scaroni: «Al calcio nessun aiuto dal Governo, inammissibile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente del Milan Scaroni si è scagliato contro l’impassibilità del Governo nei confronti del calcio italiano

Paolo Scaroni, presidente del Milan, in una intervista a Il Sole 24 Ore ha puntato il dito contro l’impassibilità del Governo nei confronti del calcio italiano.

LE PAROLE – «A differenza di tante altre imprese che hanno dovuto fermarsi e che hanno ottenuto contributi, non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla. La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso più sostenibile economicamente, ed è bene che tutto il movimento si adegui, ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300mila addetti. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani».

