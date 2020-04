Milan, scelta fatta: a centrocampo l’intoccabile è Bennacer

Ismael Bennacer si è preso il Milan. Il centrocampista algerino è ormai inamovibile nell’11 di Stefano Pioli

Ismael Bennacer si è preso il Milan. Il centrocampista algerino, nominato miglior giocatore della scorsa Coppa d’Africa, è uno degli inamovibili nella formazione di Stefano Pioli.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Bennacer è l’unico inamovibile in un centrocampo che perderà Bonaventura, con la possibilità di non vedere in rossonero anche Paquetà, con le sirene inglesi sempre accese per Franck Kessiè.