Il Milan starebbe monitorando il giovanissimo centrocampista dell’Atalanta Filippo Melegoni

Il Milan sta riflettendo sulle possibili operazioni da eseguire nelle prossime finestre di calciomercato. In casa rossonera non si guarda, però, solo al futuro prossimo della prima squadra, ma anche al settore giovanile che poi andrà a rinforzare la formazione. Secondo quanto riferito da PescaraSport24, difatti, il Diavolo sarebbe tornato su un giovane già seguito in passato che Leonardo vorrebbe portare a Milano. Il giocatore in questione è il centrocampista, classe 1999, Filippo Melegoni, di proprietà dell’Atalanta, ma attualmente in prestito al Pescara sino al termine della stagione in corso.

Per il giocatore, già nel giro della Nazionale Under 19, la società bergamasca ha fissato il valore del cartellino intorno ai 10-15 milioni di euro. Ovviamente la trattativa è in programma per la prossima estate, ma Leonardo vuole muoversi d’anticipo, dato che nei mesi scorsi sul calciatore era piombata la Juventus, società sempre attenta ai giovani talenti.