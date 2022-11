La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna boccia l’operato dell’arbitro Fabbri nella partita tra Milan Spezia

La Gazzetta dello Sport boccia un netto 4 la direzione di gara dell’arbitro Fabbri. Ecco la valutazione a firma Giulio Saetta: «Partita che gli scappa di mano troppo in fretta e che diventa nervosa anche per una cattiva gestione dei cartellini. Non vede il fallo di Tomori su Nzola, poi diversi errori sparsi»