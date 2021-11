Milan, Theo Hernandez squalificato: due opzioni per Pioli in vista del derby

In vista del derby contro l’Inter, l’allenatore del Milan Stefano Pioli pensa a come sostituire lo squalificato Theo Hernandez

Ancora una volta, il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez in questa stagione; l’espulsione, rimediata nel finale di gara contro la Roma, costringe il terzino francese a saltare il big match contro l’Inter che permetterebbe al Milan di andare a +10 dai nerazzurri in caso di vittoria.

La possibile soluzione per Stefano Pioli sarebbe l’impiego di Ballo-Touré, ma il francese è ancora in dubbio e potrebbe non essere al meglio. Secondo quanto riportato da Gazzetta, la soluzione potrebbe essere quella di adattare Kalulu a sinistra. Tutto dipende dalle condizioni di Ballo-Touré, che verranno chiarite nelle prossime ore.