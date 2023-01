Milan-Theo Hernandez, a Lecce con la controfigura

Theo Hernandez a Lecce ha giocato la sua peggior partita di sempre da quando è arrivato in Serie A e al Milan

«Non difende e non attacca. Non serve, anzi è nocivo. Difficile capire come mai a Lecce si sia vista la sua controfigura» così la Gazzetta dello Sport nelle pagelle per l’esterno francese. Un 4.5 che non ammette repliche nemmeno quelle di Pioli che avrebbe tolto volentieri ben più di qualche giocatore all’intervallo dopo il primo tempo offerto da suoi al Via del Mare.