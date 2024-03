Milan, tour estivo negli USA: ecco le avversarie

Il Milan prenderà parte al tour estivo negli Stati Uniti d’America. Ecco le avversarie dei rossoneri nella rovente estate americana

Estate americana per il Milan: i rossoneri partiranno per gli Stati Uniti per la pre-season. Ecco quali saranno le avversarie.

TOUR – «AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà negli Stati Uniti d’America questa estate per un pre-season tour, che vedrà i rossoneri partecipare al Soccer Champions Tour 2024. La nuova edizione del torneo vedrà cinque dei club di calcio più iconici al mondo – AC Milan, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City e Real Madrid CF – disputare una serie di amichevoli negli stadi ospitanti di New York, New Jersey, Chicago, Orlando, Baltimora e Charlotte. AC Milan tornerà dunque negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale, dopo l’esperienza positiva nella West Coast della scorsa estate, che ha visto i rossoneri giocare contro Real Madrid e Juventus a Los Angeles e Barcellona a Las Vegas. La presenza in US aveva anche permesso al Club di effettuare una serie di attività di fan engagement e attivazioni commerciali con i suoi partner, che hanno avvicinato i colori rossoneri e il brand Milan alla sua appassionata fanbase nordamericana».

PREPARAZIONE – «Il nuovo tour estivo consentirà alla Prima Squadra Maschile di prepararsi per la stagione calcistica 2024/25 in strutture all’avanguardia e offrirà un’ulteriore opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del marchio AC Milan a livello internazionale. Ulteriori dettagli sui piani del Club per il pre-season tour in USA saranno annunciati nei prossimi mesi».