Milan, tramonta l'ipotesi Belotti? Lui vorrebbe, ma...

Calciomercato Milan: sarebbe ormai tramontata l’ipotesi Belotti in rossonero, lui vorrebbe ma l’obiettivo è un altro

Come rivelato da Tuttosport questa mattina il Milan non è particolarmente convinto di un eventuale ingaggio di Andrea Belotti a parametro zero: da qui la virata su Origi.

Sarebbe anzi più il capitano del Torino a spingere per la soluzione rossonera ma almeno per ora il Diavolo ha altre priorità.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN SU MILAN NEWS 24