Milan, i rossoneri non sono da Scudetto? I tre motivi che potrebbero non consentire al Diavolo di lottare per il titolo

Milan, lo Scudetto resta un obiettivo per i rossoneri anche se ci sono delle difficoltà importante per il titolo. Ecco tutti i dettagli.

Nonostante i segnali positivi che caricano l’ambiente, La Gazzetta dello Sport invita alla prudenza: Inter e Napoli restano superiori a tutte le altre contendenti. Hanno esperienza ad alto livello, panchine più lunghe, soluzioni tecniche e tattiche consolidate, e sono state costruite per il grande obiettivo. Il Milan, pur essendo l’outsider più interessante e galvanizzato dal successo contro la Roma, deve ancora colmare un gap significativo. Ecco i tre motivi principali:

Quanto manca il vero numero 9

La potenza offensiva di Inter e Napoli è innegabile. I nerazzurri possono contare su Lautaro, Thuram, Esposito e Bonny, garantendo gol anche con il turnover. Il Napoli, pur con qualche problema fisico, è rassicurato da Hojlund (a volte dirompente), Lucca (discontinuo) e il prossimo rientro di Lukaku. Allegri, invece, non riesce a risolvere l’enigma Gimenez, devastante nel Feyenoord ma assente in rossonero, e non riesce a far scattare il clic di Nkunku, non un fenomeno in zona gol al Lipsia. Zero gol in due. Per fortuna c’è Pulisic, ma non basta. Forse, in questo 3-5-2 senza un vero nove, Allegri potrebbe anche provare la coppia Loftus-Leao, ma è una soluzione di ripiego. Dove Leao rende al meglio

Il “problema” del Milan, si fa per dire, è che per non rinunciare alla mediana a tre e per difendersi con i tre centrali, Allegri ricorre all’amato 3-5-2. Così facendo, penalizza il giocatore più importante (con Modric), ovvero Leao, nato per muoversi liberamente in fascia. Il gol alla Roma è nato da sinistra, confermando la sua zona di comfort. Prima o poi andrà fatta una valutazione: è meglio perdere i superpoteri del portoghese sull’ala per continuare con il sistema prediletto (3-5-2), oppure è meglio scegliere una formula più adatta al portoghese senza rinunciare ai tre mediani (4-3-3 o 4-2-3-1)? Un dilemma tattico che incide sulla massima espressione del suo talento.

