Il Milan ha pubblicato un post dopo la gara di Udine con le immagini della sfida ma per loro il punteggio è di 0-0

Il gol di Alessio Romagnoli al minuto 97 della sfida contro l’Udinese è il secondo realizzato nei minuti di recupero dal difensore e capitano del Milan. Il club rossonero ha trovato così la sua seconda vittoria allo scadere, la terza consecutiva in 8 giorni. Rino Gattuso ha così spazzato via le critiche e le voci sul possibile esonero. La vittoria di Udine però ha lasciato increduli tanti rossoneri, persino il sito ufficiale milanista.

Come si evince dalla foto, nemmeno il sito ufficiale del club milanista credeva alla vittoria arrivata al minuto 97 con il gol di Romagnoli e ha pubblicato la gallery con le immagini di Udinese-Milan 0-0. Il risultato però è cambiato al minuto 97 ed evidentemente i rossoneri non avevano fatto i conti con la nuova zona Romagnoli…ma in fondo, scommettiamo, a loro è andata bene anche così.

