Milik: «Mai pensato di lasciare ora Marsiglia, sono felice qui»

L’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è tornato sul calciomercato invernale, smentendo di aver accarezzato l’idea di lasciare Marsiglia

Nel gennaio del calciomercato Arkadiusz Milik è stato lungamente accostato alla Juve per un possibile ritorno in Serie A. L’attaccante del Marsiglia, però, ha rivelato quali fossero le sue attenzioni. Ecco le sue parole riportate dal L’Equipe:

MERCATO – «Non ho mai pensato di lasciare il Marsiglia in questa sessione, non sono il tipo di giocatore che pensa di lasciare se gioca poco. Non mi piace questa mentalità e la panchina l’ho presa come sfida. Sono felice qui, questo è un grande club».