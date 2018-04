Milinkovic-Savic-Juve: l’assist del fratello e la trattativa segreta

La Juventus lavora per il colpo Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uno degli obiettivi dei bianconeri

La Juventus fa sul serio per Sergej Milinkovic-Savic. Il mediano serbo è uno dei centrocampisti indicati da Massimiliano Allegri per aumentare ulteriormente il livello tecnico dei bianconeri. Sergej è un centrocampista giovane (classe 1995) dotato di forza fisica che si integrerebbe alla perfezione nella mediana a tre della Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parole di Vanja, fratello di Sergej e portiere del Torino, riecheggiano nell’ambiente bianconero e sembrano fornire un assist alla Vecchia Signora: «Spero che Sergej vada alla Juve – ha detto Vanja – così vivremmo nella stessa città».

Il centrocampista della Lazio è stato avvistato a Torino in più di un’occasione ma, almeno ufficialmente, non era arrivato nel capoluogo piemontese per il mercato ma per stare vicino al fratello. La Juventus sta lavorando per ‘accontentare’ i due Milinkovic. I bianconeri starebbero provando a trattare in gran segreto con l’agente del calciatore per presentarsi poi da Lotito con in mano l’accordo con il centrocampista. Sergej Milinkovic-Savic ha grande mercato, specialmente all’estero, e per questo motivo Lotito spara alto, chiedendo almeno 100 milioni per lasciarlo andare. La Juve proverà ad addolcire il presidente laziale ma la trattativa non sarà semplice.