Milinkovic-Savic, assalto United: ma lui ha un’altra squadra in testa. Le ultime sul futuro del centrocampista della Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate dal Sun, il Manchester United sarebbe in pole position per Sergej Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione.

I Red Devils sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro per convincere la Lazio a privarsi del giocatore. Il serbo avrebbe però messo il Real Madrid in cima alla lista dei desideri qualora dovesse lasciare i biancocelesti.