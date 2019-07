Militao Real, paura alla conferenza stampa di presentazione: ecco cosa è successo al difensore durante l’incontro con la stampa – VIDEO

Non è andata come previsto la conferenza stampa di presentazione di Eder Militao al Real Madrid. Il difensore, durante il consueto botta e risposta con i giornalisti ha accusato un malore per vertigini.

Per il momento niente di preoccupante dunque, ma di sicuro il malore del difensore ha destato qualche preoccupazione durante la sua presentazione alla stampa.