Milito: «Avere grandi giocatori non significa essere una grande squadra»

Le parole di Milito sul derby d’Italia: «Credo che l’Inter possa andare a vincere a Torino. La Juve ha grandi giocatori, ma non c’è armonia»

Intervistato dai canali ufficiali della Serie A, Diego Milito, ha parlato della sfida di domenica sera tra Juve e Inter. Di seguito le sue parole.

«Sono convinto che avere grandi giocatori non significhi avere una grande squadra, tutti devono giocare in armonia a tal fine. La Juve ha grandi giocatori, ma non ha trovato ancora l’armonia da grande squadra. Penso che l’Inter giocherà meglio, la Juve sta attraversando un momento complicato però resta un’ottima squadra, con grandi giocatori, e gioca in casa: sarà una partita combattuta come lo sono sempre d’altronde. Ma credo che l’Inter possa andare a vincere a Torino»