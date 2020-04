Il Ministro Speranza: «Dovremo convivere con il virus, non scomparirà»

Il Ministro della Salute Speranza ha parlato del Coronavirus e della fase di discesa che sta affrontando l’Italia

Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha parlato ai microfoni di La 7. Le sue parole sulla fase che sta vivendo l’Italia.

«L’indice di contagio R con zero è leggermente sotto il dato 1 ed ed è un risultato straordinario se pensiamo che eravamo a 3 o 4, ovvero un soggetto positivo infettava fino a 3-4 persone, fino a qualche settimana fa. Non dobbiamo abbassare la guardia. Stiamo lavorando al domani ma anche nella fase 2: dovremo convivere col virus, perché il virus non scomparirà».