Mirabelli: «Rinnovo Ibrahimovic? Raiola lo usa per Donnarumma»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato delle mosse di Raiola per quanto riguarda Ibrahimovic e Donnarumma

Massimiliano Mirabelli, intervistato da Libero, ha parlato dell’operato di Mino Raiola in merito a Donnarumma e Ibrahimovic.

RAIOLA – «Si vede che non conoscete bene Mino. È bravo e furbo: prima rinnoverà con Ibra, poi si occuperà di Gigio senza fare sconti».

BASTONI – «L’Inter non lo cederà, ma in tanti lo chiederanno. Non esistono difensori così forti in Europa: Bastoni è il Donnarumma del team nerazzurro».

LE DICHIARAZIONI INTERGRALI SU MILANNEWS24