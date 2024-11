Miretti: «In questo ruolo rendo meglio; il mister ci ha dato subito le sue idee»

Le parole di Fabio Miretti, centrocampista del Genoa, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro il Cagliari a Marassi

Fabio Miretti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Genoa contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

GOL E RUOLO – «Gol grazie ad un inserimento, devo ringraziare il compagno per avermi fatto fare gol. Ho sempre detto che a me piace giocare da mezz’ala, ma sono a disposizione e dove il mister decide di farmi giocare io faccio il massimo»

INFORTUNIO – «Diciamo che ho iniziato sottovalutando l’infortunio, ho fatto un mese che non stavo bene fisicamente, poi in un nuovo contesto ho fatto fatica ad ambientarmi. I compagni mi hanno sempre fatto sentire la fiducia. Dopo brutte prestazioni non me l’aspettavo»

VIEIRA – «Il mister ci ha dato subito le sue idee sulle quali costruire il gioco. Abbiamo preso fiducia e c’è rammarico perché meritavamo i tre punti. Cerchiamo di migliorare per il futuro»