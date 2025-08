Miretti Napoli, altra offerta alla Juventus: ecco la cifra! Intesa possibile tra i club? Tutti gli aggiornamenti

Miretti Napoli, altra offerta alla Juventus: ecco svelata la cifra! Intesa possibile tra i due club? Tutti gli aggiornamenti di mercato

Il futuro di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio della Juventus, potrebbe prendere una svolta decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con il club bianconero, presentando un’offerta da 14 milioni di euro per acquisire il giovane talento a titolo definitivo.

Miretti, mezzala moderna dotata di intelligenza tattica, visione di gioco e ottimo dinamismo, ha già collezionato oltre 60 presenze con la prima squadra della Juventus. Il club partenopeo è convinto del suo potenziale e sarebbe pronto a puntare sulla sua maturazione sotto la guida di Antonio Conte, tecnico esperto e vincente, da poco approdato sulla panchina azzurra.

Napoli accelera: offerta ufficiale e apertura al dialogo

Dopo settimane di sondaggi e valutazioni, il Napoli ha deciso di affondare il colpo, presentando una proposta concreta per il centrocampista piemontese. La Juventus, che inizialmente valutava il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, avrebbe aperto al dialogo: una distanza minima che potrebbe essere colmata facilmente con l’inserimento di bonus legati a presenze e risultati.

Per la Juve, la cessione rappresenterebbe una mossa strategica dal punto di vista economico. Miretti, essendo un prodotto del settore giovanile, garantirebbe una plusvalenza netta, utile in ottica bilancio e gestione del mercato.

Conte pronto a scommettere su Miretti

Antonio Conte, noto per valorizzare i giovani nei suoi progetti tecnici, avrebbe dato il via libera all’operazione, immaginando il centrocampista come pedina centrale nel nuovo Napoli. La prospettiva di maggiore spazio e continuità potrebbe convincere Miretti a lasciare la sua squadra d’origine per una nuova avventura in Serie A.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra i club. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe concludersi positivamente a breve. Il passaggio di Fabio Miretti al Napoli appare sempre più concreto, con i tifosi azzurri che già sognano un centrocampo giovane e competitivo per la nuova stagione.