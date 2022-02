ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Modric: «Giocherò fino a 40 anni. Mi sento bene e sono al Real: il top». Le dichiarazioni del centrocampista dei Blancos

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a margine della presentazione della sua app.

Le sue parole: «Non so per quanto tempo sarò in grado di giocare. Ma potrebbe essere fino a quando avrò 40 anni, più o meno. Vedremo. Mi sento bene fisicamente e mentalmente e sono nel miglior club del mondo. Progetti per il dopo calcio? Non ci ho ancora pensato. Non penso molto al futuro, mi piace vivere giorno per giorno. Boban è il numero uno della Croazia per me. Vederlo e potergli parlare è stato molto bello. Totti è lo straniero che più mi è piaciuto vedere giocare. Giocare contro di lui, parlare e scambiare la maglia è stato un momento unico. Kovacic? Non è proprio una promessa, è già un giocatore fatto. Ha giocato per grandi club come Inter, Real Madrid, e ora è al Chelsea. Ma potrebbe essere il futuro leader della nazionale».