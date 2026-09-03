Luka Modric, nell’intervista a Marca, racconta la scelta di restare al Milan, gli obiettivi stagionali e il legame con il Real Madrid

Luka Modric vuole tornare a vincere con il Milan. Negli estratti dell’intervista a Marca, il centrocampista croato spiega le ragioni della sua permanenza in rossonero e indica la strada per riscattare la mancata qualificazione alla Champions League. Il legame con il Real Madrid resta fortissimo, ma il presente è a Milano: «Mi hanno accolto a braccia aperte fin dal primo giorno e sono molto contento».

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Modric, la permanenza al Milan e la voglia di vincere

La fiducia ricevuta dalla società ha avuto un peso nella decisione di continuare. Modric racconta di sentirsi coinvolto nel progetto, in una squadra che ha cambiato allenatore e diversi interpreti.

PAROLE – «Il club mi ha considerato una parte importante del progetto. Mi voleva qui ed è per questo che sono rimasto. Voglio competere, dare tutto e provare a far tornare il Milan a vincere. Tutti insieme».

Il croato insiste sulla responsabilità collettiva: nessun singolo può bastare per riportare i rossoneri ai livelli desiderati. L’obiettivo personale è contribuire sia sul campo sia nello spogliatoio.

Modric e il rimpianto Champions: «È stato un colpo duro»

Nelle parole rilasciate a Marca emerge anche la delusione per il finale della scorsa stagione. Modric ricorda una squadra rimasta a lungo nella corsa scudetto, prima di compromettere il proprio percorso nelle ultime partite.

CHAMPIONS LEAGUE – «È stato un colpo duro per il Milan, perché il Milan, per la sua storia, deve giocare almeno la Champions League ogni anno».

La scelta rossonera, però, nasce da un’affinità che precede il suo arrivo: «Quando ero bambino e guardavo il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita». Un sentimento che, insieme alla storia del club, ha reso più semplice la decisione dopo l’addio a Madrid.

Modric, il ritiro e il possibile ritorno al Real Madrid

Sul momento di smettere, Modric non indica una scadenza. A guidarlo restano la passione e le sensazioni fisiche: «Credo che sarà il mio corpo a dirmi quando sarà arrivato il momento».

Quanto al futuro a Madrid, il desiderio esiste, ma senza un ruolo già definito. Il centrocampista pone una condizione precisa: «Voglio essere utile, voglio aiutare il Real Madrid. Non voglio essere lì senza sapere perché».

Un’aspirazione per il dopo carriera, mentre l’impegno attuale resta rivolto al Milan e alla volontà di riportarlo al successo.