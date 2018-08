La telenovela legata al centrocampista croato a breve avrà il suo epilogo ufficiale con il prolungamento del contratto al Real Madrid

Luka Modric-Inter, la telenovela volge al termine senza, però, il lieto fine. La Società di Corso Vittorio Emanuele II aveva provato in questi ultimi giorni a piazzare il colpo ad effetto con il croato, ma il muro eretto da Florentino Perez sembra aver avuto la meglio. Già, perchè nell’incontro di ieri a Madrid il numero uno dei Blancos ha ribadito che rimarrà in “Camiseta Blanca” rilanciando la possibilità di un rinnovo milionario.

In attesa dell’annuncio ufficiale, in Spagna tutti convinti: Luka Modric prolungherà il contratto con il Real Madrid ed avrà un cospicuo adeguamento dell’ingaggio. Nonostante la corte dell’Inter, spinta anche dai croati Brozovic, Perisic e Vrsalijko, a spuntarla è stato il numero uno del Real Madrid, il quale ha proposto il nuovo accordo con le Merengues al centrocampista migliore del Mondiale di Russia.

L’accordo raggiunto, di cui parlano i giornali spagnoli e le notizie che rimbalzano in Italia, per il prolungamento del contratto di Modric, che attualmente scade il 30 giugno 2020, è di altri due anni. Le cifre sono “monstre”: 11 milioni di euro netti all’anno, stipendio uguale a quello di Sergio Ramos, capitano dei Blancos. Solo Gareth Bale guadagna di più, circa 15 milioni l’anno.

La fiducia in casa Real Madrid è sempre più solida, tanto che, secondo Marca, l’annuncio ufficiale potrà già arrivare nella giornata di lunedì. Il sogno Luka Modric svanisce in casa Inter, c’era da aspettarselo dal momento in cui Florentino Perez ha sempre mantenuto la linea dura e da parte del croato non ci sono stati segnali di vera volontà di lasciare Madrid. Nella nostra anticipazione del 18 luglio, spiegavamo come l’affare fosse difficile. E così è stato.

