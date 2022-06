Moggi: «Dybala all’Inter? Io glieli toglievo, non glieli davo». Le dichiarazioni dell’ex dirigente della Juventus

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, a RadioBianconera ha parlato del possibile trasferimento di Paulo Dybala all’Inter. Le sue parole.

MOGGI – «Perišić è andato al Tottenham di Conte perchè gli stipendi sono più ricchi e pagano di più in Premier League. Poi l’Inter avrebbe fatto fuoco e fiamme per non darlo alla Juventus. Non fa come noi che le mandiamo Dybala. Fa esattamente il contrario e penso che questa sia una cosa un po’ producente allontanare i migliori dalla squadra che può essere l’avversario diretto nel prossimo campionato. Io ero abituato a toglierli i giocatori migliori all’Inter. Adesso se glieli diamo, diventa un problema».