La Copa Libertadores, la Sudamericana, la Recopa e il campionato argentino su Mola

Su Mola potrete seguire in esclusiva tutta la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e la Recopa, mentre in co-esclusiva il campionato argentino

Mola diventa la casa del calcio sudamericano: da oggi potrete seguire la Copa Libertadores, la Sudamericana e la Recopa in esclusiva, mentre il campionato argentino in co-esclusiva. Per quanto riguarda le competizioni internazionali sudamericane Mola trasmetterà tutte le partite partendo dai preliminari. Della Primera Division argentina verranno trasmesse 4 partite a giornata. Saranno trasmesse quindi 108 gare del campionato dei Campioni del Mondo con telecronaca in italiano e 314 quelle tra Libertadores, Sudamericana e Recopa.

“Siamo davvero contenti di trasformare Mola nella casa del calcio sudamericao. In questo primo nostro anno di vita abbiamo visto quanta passione che il futbòl porta con sé. Avere in diretta e in esclusiva Libertadores, Sudamericana e Recopa, a cui si aggiunge in co-esclusiva il campionato argentino, ci fa entrare in un mondo pieno di meraviglie. Noi le vivremo con lo sguardo di chi vede rotolare il pallone per la prima volta: lì, come scrive Borges, ricomincia la storia del calcio. Lì comincia la storia di Mola con il calcio sudamericano. Non vediamo l’ora”, ha detto il direttore di Mola Italia, Goffredo d’Onofrio.

Il campionato argentino inizierà il 27 gennaio e verranno trasmesse: Rosario Central-Argentinos Juniors (venerdì 27 gennaio), San Lorenzo-Arsenal (sabato 28), Central Cordoba-River Plate (domenica 29) e Boca Juniors-Atletico Tucuman (lunedì 30). La Copa Libertadores inizierà con i preliminari l’8 febbraio e il 7 marzo inizierà la Copa Sudamericana. Il tutto sarà visibile gratuitamente previa registrazione da app e smart tv su iOS, Android, Apple Tv, Samsung Tv e Android Tv.