Moldavia Estonia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Zimbru andrà in scena la sfida tra Moldavia Estonia: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Stadio Zimbru di Chisinau si giocherà la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Moldavia Estonia nel girone I, in cui giocherà anche l’Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MOLDAVIA (3-4-3): Celeadnic, Craciun, Baboglo, Mudrac; Revenco, Motpan, Rata, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct: Clescenco.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Poom, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Tamm. Ct: Henn.

Orario e dove vederla in tv

Moldavia Estonia si gioca alle ore 18.00 di martedì 25 marzo per il girone di qualificazione ai Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.