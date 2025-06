Monaco, calciomercato da big! I francesi puntano a quel giocatore del Barcellona: tutti i dettagli

Monaco, un mercato da big! I francesi adesso puntano a quel calciatore del Barcellona: tutti i dettagli e le ultimissime

Non solo Paul Pogba e Ansu Fati, il Monaco punta deciso anche tra i pali. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club del Principato avrebbe avviato i contatti con Marc-André ter Stegen, sondando la disponibilità del portiere tedesco a trasferirsi in Ligue 1. La società monegasca è alla ricerca di un numero uno affidabile dopo le prestazioni poco convincenti di Philipp Köhn e Radosław Majecki, con la Champions League all’orizzonte a fare da incentivo chiave.

Ter Stegen potrebbe accogliere favorevolmente l’ipotesi di un trasferimento: gli verrebbe garantita la titolarità in un ambiente meno stressante rispetto al Barcellona, ideale anche per ritrovare continuità in vista del prossimo Mondiale. Il nodo resta la posizione del Barcellona e, in particolare, di Hansi Flick. Il nuovo tecnico blaugrana, già perplesso sulla tenuta fisica del suo portiere, ha dato il via libera alla trattativa per Joan García. Toccherà ora a lui confrontarsi direttamente con Ter Stegen, che starebbe valutando l’addio, deluso anche dal trattamento ricevuto dal club.