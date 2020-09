Il portiere italiano Vito Mannone sarà il nuovo estremo difensore del Monaco

Dopo le esperienza in Inghilterra e in Danimarca, Vito Mannone è pronto a iniziare una nuova avventura in Francia. Come riporta Gianluca Di Marzio, il portiere italiano vestirà la maglia del Monaco.

Mannone, nell’ultima stagione all’Esbjerg, è svincolato e avrebbe ormai raggiunto un’intesa totale con il club transalpino. L’ex Arsenal firmerà un contratto di due anni con il Monaco.