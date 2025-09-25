Monaco, perché Pogba non ha ancora esordito. L’ex Juventus, reduce dalla squalifica, non è mai stato convocato

Un fantasma in panchina, o meglio, neanche lì. L’acquisto più atteso dell’estate del Monaco, Paul Pogba, non ha ancora fatto il suo esordio con la nuova maglia. Anzi, non è mai stato nemmeno convocato. Nonostante le lacrime di commozione alla firma a fine giugno, il francese è un oggetto misterioso nel Principato, un campione di cui si attende il ritorno con un misto di speranza e impazienza. Ma perché Pogba non gioca?

Contrariamente alla sua seconda, sfortunata parentesi alla Juventus, questa volta non si tratta di un infortunio. Il motivo è più complesso e delicato: Paul va completamente ricostruito. La sua ultima partita ufficiale risale a due anni fa, 3 settembre 2023. Da allora, la squalifica per doping lo ha tenuto lontano dai campi e, soprattutto, dagli allenamenti con una squadra. Per questo, al Monaco la parola d’ordine è una sola: pazienza.

Già a metà agosto, il tecnico Adi Hütter provava a frenare gli entusiasmi. «Paul si sta avvicinando sempre di più al lavoro in squadra. Adesso lo vediamo indossare gli scarpini, ma dobbiamo stare attenti e proteggerlo. Forse tra un paio di settimane potrà partecipare all’allenamento e giocare una partita. Non vediamo l’ora di vederlo in campo».

Da allora è passato più di un mese, e il rientro in gruppo non è ancora avvenuto. Nella conferenza stampa di ieri, Hütter ha fatto nuovamente il punto, stabilendo una nuova, più realistica, tabella di marcia. «Non possiamo paragonare la situazione di Pogba con quella di Ansu Fati. Ansu è molto più giovane di Paul e si allena da molto tempo. Con Paul siamo in una fase di miglioramento. Ci siamo dati tre mesi. Si sta avvicinando al rientro in gruppo. Sta bene fisicamente e mentalmente».

Il tecnico ha ribadito con forza la necessità di non affrettare i tempi, per evitare il rischio di ricadute che sarebbero devastanti. «È una considerazione da fare. Non ha senso utilizzare qualcuno solo per dire che ce l’abbiamo in squadra».

Il progetto del Monaco è chiaro: il club non ha ingaggiato Pogba per una scommessa a breve termine, ma per un recupero totale. L’attesa continua, con la speranza di rivedere il vero “Polpo” quando sarà davvero pronto a riprendersi la scena.