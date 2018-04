Lazio-Roma si avvicina, Monchi: «Nel derby non possiamo fallire»

Domani si giocherà il derby tra Lazio e Roma, oggi Monchi carica i suoi giocatori e porta come esempio da seguire i tifosi giallorossi

La Roma domani giocherà un derby importante. Ha vinto quello di andata con la Lazio, una vittoria anche nel ritorno significherebbe un bel passo in avanti per la conquista della qualificazione in Champions League. Il direttore sportivo Monchi lo sa bene, per questo ha deciso di caricare i calciatori su Twitter. «Domani in campo dobbiamo essere lo specchio dei nostri tifosi, incarnare lo stesso amore e lo stesso attaccamento ai nostri colori: il giallo e il rosso Domani dobbiamo essere undici giocatori che rappresentano migliaia di cuori giallorossi. Non possiamo fallire» è quanto ha scritto il ds della Roma sul suo profilo.

Un derby da non fallire per la Roma, ma anche per la Lazio. La squadra di Monchi arriva da una delle pagine migliori della sua storia, vale a dire l’eliminazione del Barcellona dalla Champions e l’accesso in semifinale. In attesa del Liverpool, i ragazzi di Di Francesco sono concentrati sulla Lazio. Una Lazio che, al contrario, vive in un incubo dopo il ko di Europa League. La tremenda rimonta di Salisburgo si fa sentire e Monchi e la Roma sperano che possa essere decisiva pure domani.