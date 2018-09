Tutti pazzi di Monchi: il d. s. romanista nei piani di United e Barcellona

Il d. s. della Roma Monchi al centro dell’interesse di Manchester United e Barcellona. Al momento comunque nessuna rottura probabile con i giallorossi

Due possibili offerte all’orizzonte, ma nessuna rottura con la Roma in vista: può essere riassunta così la situazione di Monchi. L’attuale direttore sportivo giallorosso, reduce da una sessione di mercato estivo decisamente estenuante, sarebbe al centro di una sorta di fuoco incrociato tra Manchester United e Barcellona. In particolar modo gli inglesi avrebbero messo nel mirino lo spagnolo come potenziale direttore dell’area tecnica: l’attuale responsabile del mercato dei Red Devils, il vice-presidente Ed Woodward, dovrebbe tornare ben presto ad occuparsi soltanto delle questioni amministrative e non più di aspetti prettamente sportivi. Per questa ragione il nome di Monchi avrebbe preso quota nelle ultime settimane, figlio anche delle riflessioni fatte dallo United in merito alla posizione di José Mourinho, che potrebbe andare incontro ad un esonero.

L’ex Siviglia interessa comunque anche al Barcellona come eventuale sostituto di Ariedo Braida, verso il congedo dal club catalano nei prossimi mesi. Già qualche tempo fa i blaugrana avrebbero svolto un sondaggio per Monchi che comunque – è bene sottolinearlo – avrebbe ricevuto già da un po’ di tempo carta bianca dal presidente romanista James Pallotta per le questioni di mercato. L’attuale d. s. giallorosso sarebbe insomma pienamente soddisfatto della posizione ricoperta al momento, fattore che induce a pensare che non ci siano all’orizzonte divorzi imminenti e che le offerte di Manchester United e Barcellona per lo spagnolo potrebbero rimanere solo tali.