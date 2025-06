Gattuso in Azzurro, Gilardino al Pisa, De Rossi al Parma: ecco cosa fanno gli altri Azzurri del mondiale 2006

Gattuso in Nazionale, Gilardino al Pisa e De Rossi in Serie A: cosa stanno facendo i campioni del mondo del Mondiale 2006?

Alberto Gilardino è pronto a diventare ufficialmente l’allenatore del Pisa, un ritorno quasi domestico secondo la Gazzetta dello Sport per l’ex centravanti del Mondiale 2006, che vive con la famiglia a Forte dei Marmi, a pochi chilometri dallo stadio. Il club toscano ha già raggiunto un’intesa di massima con il tecnico, che firmerà un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Gilardino ha già cominciato a lavorare con la dirigenza per costruire la rosa: chiesti rinforzi in difesa, come il centrale norvegese Ostigard, e pedine duttili a centrocampo come Vural, in arrivo dal Frosinone. Il modulo preferito dovrebbe essere un 3-5-1-1 o 3-4-2-1, con la suggestione Giovanni Simeone in prestito dal Napoli per guidare l’attacco.

Intanto Daniele De Rossi è uno dei nomi più caldi per la panchina del Parma, che deve sostituire Cristian Chivu, destinato all’Inter. Dopo i primi contatti con l’ad Federico Cherubini, De Rossi si è detto disponibile, ma c’è da risolvere il nodo economico: il tecnico è ancora sotto contratto con la Roma fino al 2027 a cifre importanti. Il presidente Kyle Krause vorrebbe offrirgli un progetto triennale incentrato sui giovani, puntando alla stabilità in Serie A. La decisione finale è attesa entro pochi giorni, ma l’interesse è concreto.

Tra gli altri campioni del mondo 2006, molti sono rimasti nel calcio. Buffon è capodelegazione azzurro, Grosso è salito in A col Sassuolo, Gattuso è il nuovo ct e Pirlo ha allenato Juve e Samp. Cannavaro è stato in Cina e all’Udinese, Camoranesi è fermo, mentre Nesta, Inzaghi, Barzagli e Oddo hanno trovato ruoli tra panchina e federazione. Totti si è dedicato alla consulenza per calciatori, Toni è opinionista così come Del Piero, che fa la spola tra Sky e CBS, Perrotta e Zambrotta collaborano con la Figc. Una generazione che continua a incidere, da protagonisti, anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.