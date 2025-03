Mondiali 2026, il Giappone batte il Bahrein ed è la prima qualificata per la prossima Coppa del Mondo - Calcio News 24

Mondiali 2026, il giappone batte il Bahrein e diventa la prima squadra a qualificarsi per la prossima Coppa del Mondo

Il Giappone è la prima squadra a qualificarsi ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Usa. La nazionale del sol levante vince 2-0 contro il Bahrein – gol di Kubo e l’ex Lazio Kamada – e si porta così a 19 punti nel suo girone di qualificazione, a +9 sull’Australia e con tre partite ancora da giocare incassa il ticket per volare in Nord America il prossimo anno.

Japan have officially 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 for the 2026 World Cup 🇯🇵👏 pic.twitter.com/qtzqea6nlK — 433 (@433) March 20, 2025

In campo tra i pali del Giappone c’era Zion Suzuki: il portiere del Parma diventa così il primo calciatore della Serie A a staccare il ticket per la Coppa del Mondo.