Mondiali Qatar, ennesima polemica: niente Israele sul sito Fifa

Sul sito Fifa hospitality scompare il nome di Israele, al suo posto i “Territori palestinesi occupati”: ultima polemica sui Mondiali in Qatar

Scoppia l’ennesima polemica attorno ai Mondiali in Qatar di questo inverno. L’ultima in ordine cronologico ha scatenato l’ira di Israele.

Che si tratti di una gaffe, o una presa di posizione clamorosa, sul sito della Fifa nella sezione hospitality per chi vorrà raggiungere il paese mediorientale durante la competizione. Nel sito ufficiale per la prenotazione degli alloggi, infatti, viene chiesta la provenienza dell’acquirente, ma nel menù a tendina fino a poche ore fa il nome di Israele non era riportato. Al suo posto c’erano i “Territori palestinesi occupati“.