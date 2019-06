Montella Fiorentina, l’allenatore ringrazia Commisso sui social – FOTO

Nel pomeriggio odierno, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha postato una foto su Twitter nella quale ringrazia Commisso per averlo riconfermato sulla panchina dei viola.

Dopo la giornata di ieri a New York, Montella ha così voluto pubblicare alcune foto di lui insieme al neo presidente dei Viola sui social. Ecco le sue parole: «Grazie per la fiducia Pres. Grazie da tutto il mondo Viola».

Grazie per la fiducia Pres. Grazie da tutto il mondo Viola.

Thank you for your support Pres. Thank you from all the Viola world. https://t.co/5iEB757N5v pic.twitter.com/xuUbM6DEkJ

— Vincenzo Montella (@VMontella) June 15, 2019