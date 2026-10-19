Pisacane: «Devo delle scuse a 1400 persone, è stato uno scempio»

Cagliari, parla Pisacane: «Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere»

Al termine della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/2027 contro il Monza, Fabio Pisacane, grintoso e carismatico allenatore del Cagliari, si è presentato nella sala stampa dell’impianto di casa per commentare l’esito della gara di fronte ai giornalisti presenti. Il tecnico della formazione sarda ha analizzato con lucidità l’operato della propria squadra, soffermandosi sugli aspetti tattici e sulle indicazioni emerse dai novanta minuti di gioco.

Di seguito le dichiarazioni integrali rilasciate dal mister rossoblù durante la conferenza post-partita.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

SCUSE AI TIFOSI – «Devo delle scuse a 1400 persone che hanno speso dei soldi per vedere uno scempio del genere. Ci sono modi e modi di perdere. Non li abbiamo rappresentati. Ho visto molto bene dall’alto e cosa devo correggere. Cosa ha recepito la squadra? Ancora non ho visto i ragazzi».

SCONFITTA CONTRO IL MONZA – «Siamo tornati sulla terra, e contro una squadra della quale sapevamo tutto avremo dovuto fare meglio. Questa squadra non appartiene ai 1440 che erano presenti sugli spalti. Mia responsabilità? Ogni squadra è lo specchio del proprio allenatore».

ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA – «Parto sempre da un principio di carattere generale: l’atteggiamento. Devi avere anzitutto uno spirito battagliero, ed oggi non c’è stato per nulla. Provo rabbia nel vedere una squadra che non sembrava una squadra».

MERITI DEL MONZA E AUTOCRITICA – «Onore al Monza per quanto ha fatto. Devo e dobbiamo fare mea culpa, non c’entra nulla il fatto che ero in panchina oppure no».