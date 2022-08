Monza Icardi, l’argentino fuori squadra a Parigi: Galliani si muove

Il Monza continua a sognare il grande colpo per l’attacco, Icardi è fuori rosa al Psg e Galliani si muove per l’argentino

Il Monza è una delle squadre più scatenate in questo mercato. Gli ultimi acquisti rispondono ai nomi Pablo Marì e Petagna. Proprio in attacco i brianzoli sembra non abbiano finito di guardarsi attorno per rinforzarsi.

L’idea di Galliani è quella di aspettare il momento giusto per affondare il colpo con Icardi. Intanto l’argentino è finito fuori squadra al Psg e il suo addio è sempre più vicino. Il Monza sogna. Lo scrive Tuttosport.