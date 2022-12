Monza, Pablo Marì torna in campo dopo l’aggressione

Pablo Marì torna in campo a 56 giorni dall’aggressione ad Assago, il difensore è entrato nel corso della sfida contro il Lione

Dodici minuti più recupero per Pablo Marì con il Monza, quanto basta per tornare ad avere una pedina importante in più per la rosa di Palladino. Alla fine i brianzoli sono riusciti a vincere con il risultato di 1-2.