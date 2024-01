Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone.

PAROLE – «In questo percorso abbiamo costruito un buon Monza, siamo una squadra compatta. I nostri principi di gioco sono chiari e mi piace pensare che siamo in continua crescita. Squalifica? Personalmente vivo la partita in maniera intensa e so già che mi sentirò come un leone in gabbia. Ma sono consapevole di avere uno staff forte, io sarò in tribuna con i ragazzi delle video analisi. In panchina ci saranno Citterio e Peluso, saremo in continuo contatto. Il nostro obiettivo è quello di rendere indimenticabile il nuovo anno. Abbiamo fatto un 2023 strepitoso e vogliamo provare a ripeterci. Ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Vogliamo continuare a stupire. Frosinone? Dei loro calciatori ho avuto il piacere di conoscere a Monzello Mazzitelli, credo sia stato un giocatore sottovalutato perché dal mio punto di vista ha tutto. Chi toglierei al Frosinone? Non saprei perché è una squadra molto ben strutturata, per noi sarà una trasferta complicata su un campo difficile».